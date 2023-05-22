獎門人I Love爸爸感謝祭丨《中年好聲音》作客獎門人 紛秘密練兵盼擸…
肥媽同車婉婉呢日率領《中年好聲音》嘅一眾參賽者作客《獎門人I Love爸爸感謝祭》，除咗肥媽同婉婉，眾人都係首次參予節目，難免大家都有啲緊張，不過肥媽就派定心丸，仲話會憑實力去取勝，仲話自己呢日着住波鞋上節目係嚟攞獎品同獎金呀！
周吉佩就話呢次上獎門人係再次夢想成真，因為佢一直都好想上獎門人試玩啲遊戲，而李思林就話因為預咗濕身嘅關係，所以已經帶定3套衫嚟換。劉智衡就話自己有唔少澳洲朋友都好鍾意獎門人呢個節目，而林鉫偉就話要玩到盡喇。身為獎門人忠粉嘅魏嘉信，自稱由小學已經開始練入面啲game，對佢嚟講零難度。
吉吉就話自己最想玩落大閘呢個Game，仲笑言因為李佳「口才了得」，所以好想同對方合作呢玩呢個遊戲，睇下其他組員估唔估到呀！
至於婉婉同伍仲衡率領嘅一組，就話未玩已經相當興奮，曹敏寶話自己喺屋企會掉高啲食物再去接返，從而當做訓練。顏志恒就表示自己喺屋企練啜紫菜，之後婉婉又話想睇伍仲衡同肥媽玩傳紫菜。
唔少女士都避之則吉嘅接cream遊戲，不過婉婉呢組嘅支嚳儀，就自告𡚒勇自薦去玩呢個game喇，而梁浩銓記話自己會負責頂晒所有飲品，令到婉婉讚嘆不已呀。
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