獎門人丨樊亦敏「啜」吳卓羲 黃宗澤王浩信暗示「辣辣壽桃」豬隊友助陣…
期間限定《獎門人Ladies First感謝祭》喺3月3號晚上播出，由熱播劇《廉政狙擊》同即將播出嘅《隱形戰隊》兩劇演員對決， 「隱形戰隊組」由陳山聰及馬國明帶隊，大戰王浩信、吳卓羲及黃宗澤帶隊嘅「廉政狙擊組」。
陳山聰同吳家樂係《獎門人》常客，難怪「廉政狙擊組」氣勢強勁，樊亦敏「下戰書」要同吳卓羲玩啜紫菜，馬國明則自認燈神，叫隊員唔好安排佢係咁玩遊戲。
吳卓羲入行多年，今次竟然係初次作客《獎門人》，佢對自己表現唔太擔心，佢笑言樊亦敏已講明要一齊玩啜紫菜，吳卓羲點頭答應：「唔怕，我哋呢啲冇咩所謂，我哋啲軀體其實係屬於節目組或者劇組。」好兄弟黃宗澤對吳卓羲好有信心，稱通常新手大殺三方。
吳卓羲出場時稱自己係《獎門人》忠實粉絲，最有信心係挑戰大電視估字，王浩信亦有信心玩「辣辣壽桃包」，身邊黃宗澤就暗示同隊有豬隊友配合；同隊嘅胡定欣、黃智雯及蔡思貝大讚吳卓羲係遊戲王，胡定欣覺得呢日係吳卓羲show time！
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