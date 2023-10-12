獎門人Halloween感謝祭｜諾懿帶隊女將紛柴台 沈震軒預先認豬隊友推上…
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無線娛樂新聞台報導：獎門人Halloween感謝祭｜諾懿帶隊女將紛柴台 沈震軒預先認豬隊友推上陣
黎諾懿 呢日率領 賴慰玲 戴祖儀 關楓馨 同 劉穎鏇 梁超怡 參與《獎門人Halloween感謝祭》，同 陳家樂 沈震軒 泳兒 曾樂彤 李靖筠 仲有 何珮瑜 佢哋對決，不過幾位女將對首領諾懿就似乎有啲微言咁喇。佢哋唔止話對獎金獎品冇信心，仲自嘲話隊形參差不齊。不過諾懿就認為佢哋係女藝員中嘅精英，口甜舌滑果然係最接近神嘅男人呀。
不過諾懿最叻一啖砂糖一啖恥笑，轉頭佢又叫大家齊齊玩大電視，因為估計有成員連中文都唔太認識，一定會爆笑連場咁話呀。
歌手隊嘅成員雖然見過唔少大場面，不過自從Sammy參加《思家大戰》成為豬隊友一員之後，呢日佢就先自動投案叫隊友咪旨意自己喇。而Vincy就對「乒乓波」呢個Game最有興趣，仲點名想同過往曾合作拍MV嘅諾懿玩返次呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台