獎門人Happy Summer感謝祭｜阿Bob估極唔中被奶洗滌心靈 朱朱凌空墜…
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無線娛樂新聞台報導：獎門人Happy Summer感謝祭｜阿Bob估極唔中被奶洗滌心靈 朱朱凌空墜地見人生片段
《獎門人》最近雖然係以特輯以式同大家見面，不過每次播出都係繼續笑到肚痛，好似呢日 林盛斌 陳婉衡 蘇韻姿 阮兒 邵初 仲有 周志康 就組隊同 陸浩明 朱智賢 黃婉恩 關楓馨 何浩文 同 楊潮凱 對戰喇。
呢兩隊人馬之前係《濠玩夏水禮》已經完全冇包袱玩到喪，呢次去到《獎門人》就更加冇底線，阿Bob仲玩到被阿康咬到流血呀。另一環節 何浩文 就成為眾矢之的，成為噴奶殺手冇人可以倖免呀。至於朱朱亦被Dominic毫不留情由高處拋下，雖然氣球係爆咗，不過朱朱亦都有少少損傷呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台