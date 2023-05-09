獎門人I Love媽媽感謝祭｜陳法蓉肉緊狂啜金剛 阿滕棄叉狂塞長腳蟹食…
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無線娛樂新聞台報導：獎門人I Love媽媽感謝祭｜陳法蓉肉緊狂啜金剛 阿滕棄叉狂塞長腳蟹食意粉
陳法蓉 蔡潔 文凱玲 傅嘉莉 陳星妤 同 莊鍶敏 等《一舞傾城》嘅演員，呢日同 滕麗名 呂慧儀 姚瑩瑩 趙希洛 沈可欣 同 何芷姍 等《愛．回家之開心速遞》成員，一齊喺《獎門人I Love媽媽感謝祭》出戰激鬥。呢日嘅全女班成員玩起嚟真係霸氣十足，仲一啲都冇留手呀。
Monica連 金剛 都唔驚玩到盡，事後做訪問金剛就妙語連珠，氹得一班女士非常開心喇。而Jacky事前睇晒片做足攻略啜乒乓波，原來係向Bosco偷師嘅成果，不過Yvette玩大電視時似乎遇到少少困難，但做訪問時大家就齊齊為佢解圍喇。
而阿滕同長腳觸除咗劇中係好姊妹，呢日玩遊戲一樣充滿默契，但係Candice就玩遊戲要捉生鮮田雞就令佢非常緊張，事後似乎仲驚魂未定呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台