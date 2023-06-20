肥媽上《獎門人》意外咀周吉佩 魏嘉信捱義氣飲加料飲品
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無線娛樂新聞台報導：TVB特備節目《獎門人 I Love 爸爸感謝祭》呢集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、徐文浩及林秀怡擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》有「靠實力」隊肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林及劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊嘅車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶及梁浩銓。
大部分參加者係新手上場，肥媽玩「開心無敵傳紫菜」嗰陣意外與吉吉親吻，佢賽後仲投訴被兩個麻甩佬咬嘴，李佳笑指冇諗過自己玩到咁癲，而靠實力隊喺另一環節輸咗，隊友被罰飲加料飲品，流露難以形容嘅表情，吉吉爆呢杯嘢非常難頂，飲完立刻聲沙，而魏嘉信捱義氣飲晒加料飲品。
梁浩銓玩「開口中」連中兩次慘變雪人，佢笑指人緣很好，《中年好聲音》唱將首次玩遊戲節目，大家玩得盡興，伍仲衡嘅「衡車好聲音」隊贏出，伍仲衡決定用獎金請大家食飯。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台