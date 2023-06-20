肥媽上《獎門人》意外咀周吉佩 魏嘉信捱義氣飲加料飲品

無線娛樂新聞台報導：TVB特備節目《獎門人 I Love 爸爸感謝祭》呢集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、徐文浩及林秀怡擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《中年好聲音》有「靠實力」隊肥媽、周吉佩、李佳、林鉫徫、魏嘉信、李思林及劉智衛，對戰「衡車好聲音」隊嘅車婉婉、伍仲衡、龍婷、顏志恒、支嚳儀、曹敏寶及梁浩銓。