幸福嚟得太突然丨獲曾志偉助攻派福利 點名四大型男「狂咀」樊亦敏
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無線娛樂新聞台報導：期間限定嘅《獎門人Ladies First感謝祭》大放笑彈，由陳山聰、馬國明帶隊嘅「隱形戰隊」對戰由王浩信、黃宗澤、吳卓羲帶隊嘅「廉政狙擊」。
由於吳卓羲係第一次作客《獎門人》，所以節目前樊亦敏就誓言旦旦話要喺「開心無敵傳紫菜」嘅環節，奪去對方嘅處男吻。到正式上場玩遊戲時，獎門人曾志偉更加助攻派福行，點名四大型男陳山聰、黃宗澤、吳卓羲同王浩信嚟同三太玩傳紫菜，可能幸福嚟得太突然，三太畀四位型男輪住隔住塊紫菜嚟咀，竟然怕羞到唔敢擘大眼，相當搞笑。
事後三太做訪問時都仲無有啲未回魂，話當時自己眼裏面只係睇到紫菜，仲係咁話辛苦晒幾位靚仔，之後三太又話以為自己玩呢個game好勁，點知因為緊張而臨場失準，認真失威呀。
之前劉佩玥同蔡思貝上《獎門人》就係隊友身份，但今次再見面就變成敵對陣營，阿Moon話係別有一番風味。講到三太對住幾大型男霸氣盡失，阿Moon同思貝都讚三太呢面好cute呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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