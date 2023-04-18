玄彬相隔5年訪日大受歡迎 孫藝珍攜兒子愛相隨赴日

玄彬相隔5年訪日大受歡迎 孫藝珍攜兒子愛相隨赴日

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：玄彬相隔5年再訪日本，現身東京銀座出席品牌活動，吸引數百fans到場守候，希望一睹男神風采，玄彬一落車已行近fans，接過fans手上嘅禮物及握手。

同場嘅北村匠海、窪塚洋介及桐谷美玲等日星化身fans集郵，玄彬今次有參與代言品牌嘅產品設計，佢分享設計靈感來源！玄彬呢次日本之行，太太孫藝珍及兒子亦有同行，估計佢完成活動即會合老婆享受甜蜜時光。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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