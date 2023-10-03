韓星玉澤演與粉絲共度中秋佳節 苦練廣東話兼八度落台互動超寵粉

無線娛樂新聞台報導：韓星玉澤演於2008年以男團2PM姿態出道，目前轉型成為全方位男星，玉澤演喺世界各地收獲唔少粉絲，疫情後佢展開首個亞洲巡迴粉絲見面會，前往唔同地方跟粉絲相聚，最近佢趁住中秋佳節與香港粉絲共度佳節。