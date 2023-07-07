王丹妮與老公羅孝勇泰國渡假返港 即包場與fans睇戲慶生

無線娛樂新聞台報導：啱啱過去嘅7月3日係王丹妮Louise嘅生日，佢趁住生日同老公羅孝勇去咗泰國旅行，叉足電嘅佢呢日就返到香港同fans一齊睇周潤發主演嘅新片，完場後Louise就為fans派福利，又簽名又影合照呀。