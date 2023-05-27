戴安娜王妃雙胞胎姪女首來港 王丹妮榮幸同場出席活動
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無線娛樂新聞台報導：王丹妮及陳星妤呢日出席一個藝術展活動，陳星妤憑《一舞傾城》而人氣急升，佢指KK呢個角色越拍越大壓力，只好不斷問導演、姚子羚及陳法蓉嘅意見，慢慢睇到自己有進步。
王丹妮以一頭短髮造型現身，佢笑指幾個月後將接拍新片，目前要積極留一頭長髮；同場仲有已故戴安娜王妃雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer同Lady Eliza Spencer，王丹妮大讚二人好友善，好開心佢哋第一次嚟香港就見到面。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台