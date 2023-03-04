王丹妮為新角剪短頭髮 GinLee預告白色情人節出冧歌

無線娛樂新聞台報導：王丹妮呢日現身品牌活動，剪咗一頭清爽短髮嘅佢，原來係為咗新戲嘅角色造型而剪，佢話自己唔會為頭髮而覺得可惜，仲笑言咁樣可以令觀眾對佢保持新鮮感，又話老公羅孝勇勁識講嘢，見到自己成日為角色而有唔同造型，就開心咁話佢好似成日都有個新女友咁。