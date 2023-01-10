觧肉王俊凱上海試新裝

內地一班靚仔小鮮肉，呢日一齊應邀現身一個品牌活動，其中 王俊凱 就大賣口乖話當中加入新年元素嘅新品非常啱自己心水喇。而 侯明昊 余景天 榮梓杉 同 周冠宇 亦都以品牌新裝現身，佢哋仲分享咗自己嘅打扮心得呀。