觧肉王俊凱上海試新裝
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內地一班靚仔小鮮肉，呢日一齊應邀現身一個品牌活動，其中 王俊凱 就大賣口乖話當中加入新年元素嘅新品非常啱自己心水喇。而 侯明昊 余景天 榮梓杉 同 周冠宇 亦都以品牌新裝現身，佢哋仲分享咗自己嘅打扮心得呀。
至於一直被現場擺設嘅古董車所吸引嘅 韓東君 就連接受訪問都猛咁講車，仲話呢幾部車令佢修復自己屋企嗰部嘅計劃要加緊進行。
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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