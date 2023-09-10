婚變大戰後首登小巨蛋舞台 王力宏開騷黑人范范現身支持

無線娛樂新聞台報導：王力宏 自從爆出婚變打官司雙方又展開網上攻防戰之後，近日再次登上台北小巨蛋舉行兩場演唱會，除咗父母、金馬影后 徐楓 等到場，就連身陷Me Too醜聞嘅 黑人 陳建州 同太太 范瑋琪 都有現身支持，仲同朋友有講有笑心情似乎相當輕鬆。