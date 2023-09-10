婚變大戰後首登小巨蛋舞台 王力宏開騷黑人范范現身支持
廣告
無線娛樂新聞台報導：王力宏 自從爆出婚變打官司雙方又展開網上攻防戰之後，近日再次登上台北小巨蛋舉行兩場演唱會，除咗父母、金馬影后 徐楓 等到場，就連身陷Me Too醜聞嘅 黑人 陳建州 同太太 范瑋琪 都有現身支持，仲同朋友有講有笑心情似乎相當輕鬆。
第5次踏上小巨蛋舞台嘅 Leehom ，先後獻唱多首歌曲，經歷婚變風波嘅佢亦突然下跪感謝歌迷不離不棄，亦開腔回應自己嘅新聞，又指就算孤身獨自面對都會繼續奮鬥咁話。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台