藍心湄叫王力宏別再胡說八道 林宥嘉蕭亞軒捧場睇騷
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無線娛樂新聞台報導：王力宏一連兩場台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，尾場獲林宥嘉、藍心湄、蔡康永、蕭亞軒及張小燕等藝人前來捧場，林宥嘉非常崇拜王力宏，留意王力宏教大家唱歌嘅課程，成為其中一個學生。
藍心湄向來跟王力宏交情甚好，呢日拉大隊捧好友場，講到王力宏頭場發言，令藍心湄好不滿及打冷震，藍心湄警告王力宏別再亂講嘢，叫王力宏好好唱歌，藍心湄認為唔應該揶揄別人，而王力宏尾場繼續自彈自唱顯功架，深情獻唱多首經典情歌冧歌迷，王力宏經歷婚變風波，東山再起復出開騷，感謝寬姐多年支持，一直畀佢機會，不離不棄。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台