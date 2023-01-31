王力宏婚變風波後赴美開復出騷 懺悔剖白： 去年不太容易
王力宏喺演唱會上憑歌寄意，首度獻唱寫畀三個仔女嘅新歌《想見就能相見》表達對孩子嘅思念，王力宏喺台上剖白心底話：「想過如果我重新站在這個舞台上，我們會不會再見面，因為人生中總是有摔倒的時候，有時候摔得輕、有時候摔得重，在過去一年對許多人來說，應該不容易，像我去年就不太容易，如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。」
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