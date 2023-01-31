王力宏婚變風波後赴美開復出騷 懺悔剖白： 去年不太容易

王力宏婚變風波後赴美開復出騷 懺悔剖白： 去年不太容易

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：王力宏前年捲入離婚風波，被前妻李靜蕾大爆召妓及約炮等醜聞，事件鬧上法庭，王力宏事業一度暫停，事隔1年多，王力宏宣佈復工，日前喺美國開騷全場爆滿，父母及兄弟均到場支持，王力宏唱出多首金曲《你不在》、《唯一》等。

王力宏喺演唱會上憑歌寄意，首度獻唱寫畀三個仔女嘅新歌《想見就能相見》表達對孩子嘅思念，王力宏喺台上剖白心底話：「想過如果我重新站在這個舞台上，我們會不會再見面，因為人生中總是有摔倒的時候，有時候摔得輕、有時候摔得重，在過去一年對許多人來說，應該不容易，像我去年就不太容易，如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受。」

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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