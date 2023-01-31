王力宏婚變風波後赴美開復出騷 懺悔剖白： 去年不太容易

無線娛樂新聞台報導：王力宏前年捲入離婚風波，被前妻李靜蕾大爆召妓及約炮等醜聞，事件鬧上法庭，王力宏事業一度暫停，事隔1年多，王力宏宣佈復工，日前喺美國開騷全場爆滿，父母及兄弟均到場支持，王力宏唱出多首金曲《你不在》、《唯一》等。