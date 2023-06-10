王君馨舉辦首次個人騷 台上為衛蘭公開招親

王君馨舉辦首次個人騷 台上為衛蘭公開招親

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：成為獨立歌手向樂壇發展嘅 王君馨 呢日正式舉辦自己嘅首次個人音樂會，仲獲唔少圈中老友送花籃祝賀支持，除咗喺台上勁歌熱舞之外，Grace又抽中玩場一位男觀眾上台一齊表演，點知呢位「歌迷」仲反客為主同Grace一齊跳貼身舞。

Grace就話台下嘅反應超出自己預期，雖然今次唔多夠喉，不過就話有機會喺台上表演已經非常滿足，亦話歡迎同其他歌手合作開騷呀。佢又話事前有健身操練體力，老公亦經常陪伴在則呀。

呢晚佢又邀請咗 衛蘭 同 鍾舒漫 倏嘉賓，更喺台上即場為Janice公開招親，仲向台下男歌迷一一列出適合嘅條件，仲話會好好幫Janice物色好男仔呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 