王君馨舉辦首次個人騷 台上為衛蘭公開招親
Grace就話台下嘅反應超出自己預期，雖然今次唔多夠喉，不過就話有機會喺台上表演已經非常滿足，亦話歡迎同其他歌手合作開騷呀。佢又話事前有健身操練體力，老公亦經常陪伴在則呀。
呢晚佢又邀請咗 衛蘭 同 鍾舒漫 倏嘉賓，更喺台上即場為Janice公開招親，仲向台下男歌迷一一列出適合嘅條件，仲話會好好幫Janice物色好男仔呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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