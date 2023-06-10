王君馨舉辦首次個人騷 台上為衛蘭公開招親

無線娛樂新聞台報導：成為獨立歌手向樂壇發展嘅 王君馨 呢日正式舉辦自己嘅首次個人音樂會，仲獲唔少圈中老友送花籃祝賀支持，除咗喺台上勁歌熱舞之外，Grace又抽中玩場一位男觀眾上台一齊表演，點知呢位「歌迷」仲反客為主同Grace一齊跳貼身舞。