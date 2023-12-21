王君馨期待品嚐老公牌火雞 隨時Ready加入媽媽行列
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無線娛樂新聞台報導：王君馨 現身一個活動擔任表演嘉賓，同大家預祝聖誕。Grace話老公一向都好有儀式感，所以佢話一向好叻整牛扒嘅老公，今年要挑戰炮製14磅火雞，所以佢都話好期待呀。
而早前佢嘅好姊妹鍾嘉欣，帶埋三個小朋友返港，Grace當然有同Linda聚下啦，見到Linda已經係三個小朋友嘅媽媽，Grace都話有啲心郁郁想加入媽媽行列，佢話以前嘅自己，唔太識同小朋友溝通，又唔太有耐性，但呢個階段嘅佢，開始有啲轉變，對小朋友唔單止無咁抗拒，仲話打算生一仔一女添，但幾時有好消息，佢就話一切隨緣啦，咁我哋就耐心等待Grace嘅好消息喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台