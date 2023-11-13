見證港隊成員出戰世界賽 王君韾許家傑任大使嘆為觀止
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無線娛樂新聞台報導：王君馨 呢日同 許家傑 一齊為一個舞蹈活動擔任大使，為一眾港隊選手打氣，而Grace亦都回想起當年自己學習時候嘅回憶，仲因為手腕太幼而被體貼嘅師兄勸退呀。Grace早前嘅表演大騷唔同舞曲，呢日阿Jack就大讚對方非常全面喇。
Grace又話正籌備同外國音樂人合作嘅新歌，仲話再做多啲新歌之後可能會有再辦新騷咁話呀。
幾位 J2ers 黃紫恩 施焯日 葉靖儀 同 陳國麟 呢日都有現場一睹港隊成員嘅實力，一向有跳舞嘅Jojo仲話當成係一種運動，同專業嘅港隊成員唔敢相比呀，而Michelle就話台慶會表演非常有女人味嘅肚皮舞，仲要繼續加緊練習咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台