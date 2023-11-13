見證港隊成員出戰世界賽 王君韾許家傑任大使嘆為觀止

無線娛樂新聞台報導：王君馨 呢日同 許家傑 一齊為一個舞蹈活動擔任大使，為一眾港隊選手打氣，而Grace亦都回想起當年自己學習時候嘅回憶，仲因為手腕太幼而被體貼嘅師兄勸退呀。Grace早前嘅表演大騷唔同舞曲，呢日阿Jack就大讚對方非常全面喇。