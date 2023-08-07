王君馨許靜韻現身商場音樂節 黃明德透露已報心儀學科

無線娛樂新聞台報導：王君馨Grace呢日同許靜韻、黃明德同黎展峯等現身一個商場嘅音樂節，吸引唔少fans到場應援。最近頻頻出騷嘅Grace，話雖然做完演唱會後個人攰咗一排，但係好快又掛住喺舞台上演出嘅感覺，好在最近有唔少要唱歌跳舞嘅騷，加上可以獻唱自己嘅歌，令佢覺得好開心。