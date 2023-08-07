王君馨許靜韻現身商場音樂節 黃明德透露已報心儀學科
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無線娛樂新聞台報導：王君馨Grace呢日同許靜韻、黃明德同黎展峯等現身一個商場嘅音樂節，吸引唔少fans到場應援。最近頻頻出騷嘅Grace，話雖然做完演唱會後個人攰咗一排，但係好快又掛住喺舞台上演出嘅感覺，好在最近有唔少要唱歌跳舞嘅騷，加上可以獻唱自己嘅歌，令佢覺得好開心。
之前一直喺內地參與綜藝節目嘅許靜韻，就話因為好耐冇喺香港出席公開活動同唱歌，所以呢日佢嘅心情都好開心興奮呀。黎展峯就話因為已經都有成4、5個月冇見fans，所以自己都好開心，仲話會同fans預告自己吸緊嘅動態呀。而黃明德就話今次係佢首次公開咁自彈自唱，內心難免有小緊張，提起之DSE成績比預期好，黃明德透露已經報咗心儀嘅學科，而家就等緊大學聯招嘅結果喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台