王嘉爾巡迴澳門站開鑼 兩場演出座無虛席尖叫不停
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無線娛樂新聞台報導：王嘉爾 嘅首個世界巡迴演唱會，繼早前喺東南亞、歐洲同美洲多個地方演出之後，周末終於到澳門舉行一連兩場演出。現場過萬歌迷一早逼爆會場，而Jackson亦以升降機從天而降，以型爆西裝現身，再向歌迷高呼打招呼，令現場尖叫聲不斷。
Jackson呢晚為澳門場觀眾勁歌熱舞，先後唱出《100 Ways》、《Go Ghost》同《Blackout》等多首歌曲。
網民點睇？
👍正🤩
J W,tvb姗姐都有去看
咁少
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台