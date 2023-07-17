王嘉爾巡迴澳門站開鑼 兩場演出座無虛席尖叫不停

無線娛樂新聞台報導：王嘉爾 嘅首個世界巡迴演唱會，繼早前喺東南亞、歐洲同美洲多個地方演出之後，周末終於到澳門舉行一連兩場演出。現場過萬歌迷一早逼爆會場，而Jackson亦以升降機從天而降，以型爆西裝現身，再向歌迷高呼打招呼，令現場尖叫聲不斷。