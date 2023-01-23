王嘉爾現身巴黎時裝周 超級品牌宣佈合作代言

無線娛樂新聞台報導：近嚟正喺歐洲舉行巡迴演唱會嘅 王嘉爾 近日轉往巴黎表演，而佢亦趁機去到正舉行嘅巴黎時裝周觀摩，而有超級品牌亦宣佈邀請Jackson擔任佢哋嘅代言人。Jackson就話今次可以話係大開眼界，好似參觀一個完美嘅藝術表演咁呀。