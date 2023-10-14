王嘉爾以哪吒造型亮相 預告為自家投資綜藝飛泰國取景
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無線娛樂新聞台報導：王嘉爾（Jackson）呢日喺上海出席一個品牌活動，戴住黑超魅力十足，以哪吒造型亮相，最近佢為一個內地綜藝節目擔任創意人同投資方，將帶領一眾入圍參賽者飛去泰國拍攝。
而家上海天氣漸逐轉涼，Jackson暖心提醒大家注意保暖，目前Jackson忙於籌備下一個專輯，今年喺內地舉辦演唱會，大會今次以上海文化為主題佈置，Jackson話上海畀到佢一種家嘅感覺，因為佢媽媽係上海人！
網民點睇？
呢种型😂呢种氣势😅12mk简直未戒奶X样比較🍼🤕😭見到佢😅肥薑都要埋番落地底😅😅
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台