王家衛

2024年最火爆電視劇「繁花」熱播 王家衛導演再創經典 上海地標美食全面爆紅

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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由王家衛導演執導的電視劇「繁花」，自從在內地首播後，便迅速成為全國熱話。該劇不僅讓觀眾對劇中的地點和美食津津樂道，還精彩重現了八九十年代的上海風貌。隨著「繁花」在翡翠台的熱播，香港觀眾也即將迎來一場視覺與味覺的盛宴，節目將帶領觀眾深入探訪劇中地點，品嘗地道滬上美食，並體驗地道的上海腔調。

探索上海文化與創意

徐家匯書院於2023年完成翻新並重新開放，成為上海一大美景。書院的中庭擺放著3D打印的「光啟之門」，讓人在閱讀之餘，還能在陽台上欣賞徐家匯天主教堂的美景。此外，書院地下的文創集市匯聚了豐富的上海文創產品，為訪客提供了一個集文化與創意於一身的購物體驗。

新舊交融創意空間

上生新所是由歷史建築和現代建築改造而成的創意園區，這裡曾是上層社會的休閒地，現在則轉變為一個集辦公和商業於一體的公共空間。藏族咖啡店「shardaa」和「蘭巴赫餐廳」等地，不僅提供特色飲食，還融合了現代設計與傳統文化，成為了上海的新地標。

懷舊與現代完美結合

新天地的石庫門建築是上海的現代商業標誌之一，這裡的LE LABO香水店和半島精品店與咖啡店，將傳統與現代生活方式融合，提供了一個充滿香港情懷的購物和休閒場所。蟠龍天地則是一個集商業、住宅、酒店於一體的新式商業綜合體，展示了上海對於古今結合的獨到見解。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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