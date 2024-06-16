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2024年最爆電視劇《繁花》熱播 王家衛導演再創經典 上海美食地圖全攻略

TVB娛樂新聞
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由著名導演王家衛執導的電視劇《繁花》，自從在內地首播後，迅速成為全國熱話。這部劇不僅讓觀眾對劇中的地點和美食津津樂道，還精彩重現了八九十年代的上海風貌。隨著《繁花》在香港翡翠臺的熱播，預計將在本地掀起一陣追劇熱潮。本篇文章將帶你深入《繁花》的世界，探索劇中的實際地點，品嚐地道上海美食，並體驗那獨特的上海腔調。跟隨《繁花》的腳步，我們將一起探索完整的《繁花》地圖和詳盡的上海旅遊攻略。

探訪《繁花》經典場景 和平飯店

和平飯店不僅是《繁花》劇中的重要場景，也是上海的歷史地標。遊客可以體驗劇中的古董電梯，參觀繁花樓頂露臺，並可購買精美的記憶相框照片作為紀念。此外，酒店提供多種價格的套餐供選擇。和平飯店記憶相框單人套餐￥268，地址位於上海市黃浦區外灘南京東路 20 號，全天候營業。

品嚐地道美食 寄暢興

寄暢興位於劇中汪小姐工作的 27 號外貿大樓。這裡以平價蟹蝦聞名，是「蟹見愁」的絕佳打卡地點。禿黃油套餐￥138，蟹黃套餐￥128，蟹粉蟹黃雙拼小籠包￥88，花彫醉熟蟹￥58，地址在上海市黃浦區北京東路 27 號羅斯福公館，營業時間為每日 10:00-22:00。

浪漫晚餐 逸品鍋

在外灘，最浪漫的事莫過於在金碧輝煌的萬國建築群中，面對黃浦江眺望東方明珠塔。逸品鍋提供了這樣的獨特體驗，你可以一邊品嚐美食，一邊欣賞美景。黑松露龍蝦湯鍋￥980，澳洲 M9 和牛￥988，象拔蚌￥980，百花芝麻油條￥88，地址在上海市黃浦區中山東一路 27 號羅斯福公館 8 樓，營業時間為每日 11:00-14:30、17:00-22:00。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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