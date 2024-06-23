《繁花》掀起熱潮 王家衛導演新劇帶你遊上海 尋味地道美食 感受老上海風情

探索真實進賢路與朱家角古鎮

由王家衛導演執導的電視劇「繁花」，自從在內地首播後，便迅速成為全國熱話。這部劇不僅讓觀眾對劇中的地點和美食津津樂道，還成功重現了八九十年代的上海風貌。隨著「繁花」在香港翡翠台的熱播，預計將在本地掀起一陣追劇熱潮。本節目將帶領觀眾深入劇中的上海，從尋找劇中地點的真實面貌到品嘗地道滬上美食，再到體驗正宗的上海腔調，讓觀眾能夠跟隨「繁花」的腳步，深入了解這座城市的魅力。

進賢路上號稱248號的夜東京其實並不存在，真實的進賢路只有從120號到240號。這條街道兩旁隱藏著許多市井小巷，這裡聚集了眾多網紅本幫菜和各式小店，展現了市井與時尚的完美結合。而朱家角，作為上海最大的古鎮之一，不僅交通便利，還擁有豐富的歷史和特色小吃。漫步在青石板路上，遊客可以體驗到「小橋流水人家」的古鎮美景。

品嘗地道上海美食與探訪特色民宿

在心樂麵館，你可以品嘗到價格親民的「澆頭面」，感受上海市井的煙火氣息。朱家角的井亭民宿則提供了一個遠離塵囂的禪意空間，讓人在繁忙的生活中尋找一片寧靜。此外，涵大隆醬園的傳統調味品和老東來的地道菜餚，都是不可錯過的美食體驗。

探索上海時尚與新式粵菜

匯時高級洋服定做店展示了上海的時尚裁縫工藝，這裡的師傅們都是業內的佼佼者。而廣舟餐廳則是近年來上海新興的粵菜餐廳，這裡的菜品不僅美味，還融入了創新的元素，是尋找新口味的理想之地。