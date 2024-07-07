王家衛

《繁花》熱播掀起滬味熱潮 王家衛導演力作帶你遊走上海老街尋味

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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由王家衛導演執導的電視劇「繁花」，自從在內地首播後，便迅速成為全國熱話。該劇不僅讓觀眾對劇中的地點和美食津津樂道，還生動再現了八九十年代的上海風貌。隨著「繁花」在香港翡翠台的熱播，預計將在本地掀起一股追劇熱潮。本節目將帶領觀眾深入劇中場景，探索那些真實的地點，品嚐地道的滬上美食，並體驗那獨特的上海腔調。跟隨「繁花」的腳步，我們將一起探索最完整的上海地圖和最詳盡的旅遊攻略。

星神早餐與光時旅行酒店：探索地道滬味與藝術住宿

在「繁花」中，觀眾對於那些富麗堂皇的酒家和充滿生活氣息的早餐印象深刻。一間位於路邊的早餐檔，提供了豐富的上海傳統早餐，如四大金剛和各式新舊風味小吃，不僅份量十足且價格親民。此外，一個由舊紡織廠改造的匠人主題酒店，提供了一個融合藝術和生活的住宿體驗，每間房都配備了黑膠唱片機，讓人在享受現代舒適的同時，也能感受到一份歷史的厚重。

南京路與漢口路：購物與美食雙重天堂

南京路作為上海的第一商業街，至今依然是購物和美食的聚集地。在這裡，你可以找到劇中提到的滬聯商廈和各式各樣的服飾店。而漢口路上的申報館，現已變身為一家融合中西美食的咖啡館，顧客在品嚐美味的同時，還能欣賞到天花板上的百年巴洛克浮雕。

喔哩廂雜貨鋪與食廬進賢路：尋找劇中道具與品嚐同款美食

在「繁花」的拍攝過程中，許多道具都是從當地的老店中精心挑選的。喔哩廂雜貨鋪就是其中一家，這家店鋪藏身於老弄堂中，只需拉動紅繩，店主便會迎客上樓。此外，食廬進賢路是劇組指定的美食顧問餐廳，提供了與劇中相同的美食，讓觀眾可以親自品嚐到那些令人垂涎的菜式。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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