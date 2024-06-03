王家衛首部電視劇《繁花》翡翠臺首播！揭祕上海與香港的文化交融
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由著名導演王家衛執導及監製的電視劇《香港何濟公止痛退熱散呈獻：繁花》將於6月3日起在翡翠臺首播。這部劇不僅是王家衛的首部電視作品，也是他回歸TVB的重要作品。《繁花》的故事背景設定在上海，並融入了豐富的香港元素，展現了兩地在90年代的緊密聯繫。
雙語播放，貼心設計
為了讓觀眾更好地沉浸在劇中的上海氛圍，TVB特別設置了普通話和上海話兩種語言的音軌選擇。這種雙語播放模式，讓觀眾可以根據自己的語言偏好選擇觀看，體驗最地道的上海話表達。
豪華製作團隊，匠心獨運
《繁花》的製作團隊堪稱星光熠熠。除了王家衛外，還包括多位香港電影界的重量級人物。攝影指導鮑德熹，曾獲奧斯卡最佳攝影獎，他的加入無疑提昇了整部劇的視覺效果。音樂方面，陳勳奇的加盟，為劇集增添了更多感性的元素。此外，陳顧方的造型設計，也讓角色形象更加鮮明。
主演陣容強大
劇中主要角色由多位知名演員擔綱，包括胡歌、馬伊琍、唐嫣等，他們的精湛演技為劇集的深度和張力增色不少。這些角色的人物關係錯綜複雜，是整部劇情的推動力。
實景搭建，重現繁華上海
為了忠實重現90年代的上海風貌，劇組耗時近四年，結合實景搭建和電腦特效，將那個時代的上海繁華生活呈現於觀眾眼前。「也許觀眾在看我們劇的時候，會認為某些場面太過繁華了。那是因為我們要還原的是當時人、當時的感受。我第一次走進我們的黃河路的時候，我體會到甚麼叫『雙城記』，在我以前的電影裏，我在香港看到了上海；在這劇裏，我在上海看到了香港。」王家衛在劇集花絮中分享了他的感受。
社交媒體熱議，《繁花》成話題焦點
自從《繁花》開播以來，其在社交媒體上的討論熱度持續攀升。微博話題閱讀量高達115億，抖音播放量達191億，顯示出這部劇集的廣泛影響力。此外，豆瓣評分高達8.7分，足以見證其受歡迎程度。
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圖片來源：TVB