王家衛首部電視劇《繁花》翡翠臺首播！揭祕上海與香港的文化交融

由著名導演王家衛執導及監製的電視劇《香港何濟公止痛退熱散呈獻：繁花》將於6月3日起在翡翠臺首播。這部劇不僅是王家衛的首部電視作品，也是他回歸TVB的重要作品。《繁花》的故事背景設定在上海，並融入了豐富的香港元素，展現了兩地在90年代的緊密聯繫。