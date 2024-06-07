王家衛首執導劇集《繁花》熱播 TVB翡翠臺引爆話題

觀眾反應熱烈 粵語配音成焦點

自《繁花》在TVB翡翠臺播出後，迴響強烈。然而，由於劇集僅提供普通話和上海話的音軌，沒有粵語配音，這讓不少觀眾擔心可能會影響對劇情的理解。導演和TVB的初衷是希望以最原汁原味的方式呈現劇集，讓觀眾能夠深入感受90年代上海的璀璨與迷離。「其實白玉蘭評獎申報的事，我們沒有跟各位演員老師說，遊老師可能是看到相關新聞，知道評選開始了，主動跟我們提出，白玉蘭評獎申報的時候不用帶上他，要把申報的機會讓出來給到年輕人，讓更多年輕人能被觀眾和行業看到。」

遊本昌的「爺叔」角色受到矚目

在《繁花》中，除了胡歌、馬伊琍、唐嫣和辛芷蕾等主要演員外，飾演「爺叔」的遊本昌也非常受到觀眾的喜愛。遊本昌在劇中的表現不僅深入人心，更讓「爺叔」這一角色成為繼「濟公」之後的又一經典形象。遊本昌於80年代因在電視劇《濟公》中的出色表現而聞名，而他在《繁花》中的演出再次證明瞭他的演技深厚。據悉，王家衛導演在選擇遊本昌出演「爺叔」前，曾三次與他會面，最終確定由他來詮釋這一角色。遊本昌的表演不僅獲得了觀眾的認可，也讓他在業內獲得了高度評價。