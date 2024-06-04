繁華夜上海：王家衛新劇《繁花》揭祕，胡歌與馬伊琍的都市傳奇

夜東京飯店的溫馨晚餐

在上海的繁華街頭，阿寶的生活似乎正遭受連番打擊。尚未從車禍中康復的他，突然被懷疑洩密，遭到「麒麟會」的驅逐。「麒麟會」是一個經驗豐富的炒股團體，對成員的忠誠度要求極高。阿寶的爺叔不願坐視不理，開始祕密調查此事，無論多麼險峻的環境，他都能深入其中。幸運的是，阿寶車禍的真相逐漸明朗，這一切都要歸功於玲子的努力。

夜幕低垂，進賢路變得寧靜而美好。在這裡，有一家名為「夜東京」的飯店，雖然門面不大，但提供地道的本幫菜。飯店不僅是食客們的聚餐之地，也是人們尋找阿寶的去處。玲子曾在日本幫助過阿寶，因此成為了他最信任的人。兩人合作開設了這家飯店，成為當地的一個小天地。

阿寶的悠哉生活與新年慶典

阿寶對於車禍事件似乎並不急於追究，他更喜歡與朋友們享受悠閒的時光。「他和汪小姐在爺叔家吃飯、搓麻將。」汪小姐是一位外貿公司職員，多年來一直熱心支持阿寶的生意。即使是經常板著臉的爺叔，也對她格外照顧。大年初四的時候，至真園迎來了財神，李李女士在眾人的簇擁下，如女王般現身，她和她的至真園成為了黃河路上最耀眼的風景。