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王家衛首部電視劇《繁花》播映：上海話劇情解析與觀眾互動

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由著名導演王家衛首次執導及監製的電視劇《香港何濟公止痛退熱散呈獻：繁花》已於6月3日開始，在翡翠臺每周一至周五晚上九點半播出。這部劇集的劇本原本是用上海話撰寫，演員們也全程使用上海話進行拍攝。為了讓觀眾更好地沉浸在90年代的上海氛圍中，無綫電視特別提供了普通話和上海話兩種語言版本，觀眾可以自由選擇。普通話版本由演員本人配音，帶有「滬普」風格，而上海話版本則保留了演員的原聲。

觀眾互動與劇情解析

在觀看《繁花》的過程中，部分觀眾對於字幕中的上海話詞彙感到困惑。為了幫助觀眾更好地理解劇情，小編特別整理了一些可能不太熟悉的上海話詞彙並進行了詳細解釋，這些解釋會隨著劇集的播出持續更新。例如，在第一集中，「衝頭」是指那些缺乏判斷力、頭腦簡單、行事衝動的人，而「老法師」則是指在某一領域經驗豐富的人。「打椿模子」是指無經營資格私自做生意的人，而「穿一條褲子」則有時用來形容關係密切的人，但也可帶有貶義，指合夥欺騙他人。此外，「挺刮」、「蹩腳」、「行頭」、「苗頭」、「派頭」、「噱頭」和「苦頭」等詞彙也都有其特定含義，對於理解角色之間的互動和劇情發展至關重要。

延伸閱讀與未來更新

對於想要深入了解《繁花》的觀眾，可以查閱由小編整理的「繁花劇情全30集劇透」以及「演員陣容懶人包」，這些資料將提供更多關於劇集的背景和角色介紹。隨著劇集的進行，小編將繼續更新更多劇情解析和相關資訊，以豐富觀眾的觀劇體驗。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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