王家衛

繁花劇情大爆料！王家衛首部電視劇胡歌馬伊琍唐嫣辛芷蕾聯手演繹夜上海

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

在上海的商業中心，三羊牌的銷售如火如荼，十幾卡車的商品被運到了滬聯商廈，並在各大商圈迅速展開銷售。阿寶對此成績相當滿意，感到春風得意。南京路的商業格局因此而改變，三羊牌的成功也讓汪小姐的人氣急升，成為了客戶爭相認識的對象。然而，當海寧皮草的魏總來訪，希望與汪小姐商談合作時，卻被她冷淡對待。

家庭矛盾與法律風波交織的故事

陶陶家庭的矛盾突然爆發，芳妹在情緒激動下對陶陶動手，造成了家庭的一場小風波。同一時間，一群神祕的香港律師開始頻繁出入至真園的頂頭包間，李李則在其中扮演著關鍵的角色，為他們提供必要的資源和介紹，顯示出至真園的非凡地位。在這一系列事件中，阿寶和李李的互動尤為引人注目，李李甚至特地送了阿寶一條鯰魚，暗示著有重要事情需要商討，兩人最後在熱氣羊肉店重逢，展開了深入的對話。

電視劇《繁花》帶你深入夜上海的浮華與現實

《繁花》作為王家衛的首部電視劇，由胡歌、馬伊琍、唐嫣和辛芷蕾聯手主演，這部劇集將帶領觀眾深入探索上海的夜晚，揭示其華麗的表面下隱藏的故事和衝突。這部劇集的豪華陣容和深刻的故事情節，預計將成為話題焦點，吸引無數觀眾的目光。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 