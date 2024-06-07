《繁花》熱播引爆話題 王家衞特邀溫兆倫及鍾鎮濤加盟展現香港演員魅力
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由著名導演王家衞執導的電視劇《繁花》，自從在翡翠臺首播以來，便持續成為熱門話題。該劇集結了胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾等實力派演員，並特別邀請了兩位香港資深男演員，以彰顯上海與香港之間的深厚淵源。
溫兆倫「逆齡出演」引發關注
首位亮相的香港男星是溫兆倫，他在90年代初的演藝事業達到高峰。在《繁花》中，王家衞安排現年近60歲的溫兆倫「逆齡30年」，飾演自己年輕時的模樣，出席上海新開張的飯店至真園的開幕儀式。「逆齡30年」的溫兆倫以一副超級巨星的姿態出場，其登場一幕，即引起了轟動，市民們將他圍得水洩不通，由此可見當年香港明星在上海的超高人氣。
鍾鎮濤化身廚神登場
第二位登場的香港演員是年近七旬的鍾鎮濤，在劇中飾演香港廚神B哥。由於寶總的特別邀請，鍾鎮濤以一口流利的廣東話，完美詮釋了廚神一角。他的演出不僅讓人回想起1995年電影《金玉滿堂》中的廖傑，還讓人聯想到周星馳1996年的電影《食神》中的經典形象。鍾鎮濤的精湛演技及其對角色的深入詮釋，無疑為《繁花》增添了不少看點。
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圖片來源：TVB