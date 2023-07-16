王心凌宣佈舉行全新巡唱 瘦剩唔夠90磅台媒爆親生女身份
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無線娛樂新聞台報導：近年因為參與內地綜藝節目而人氣最次爆發嘅 王心凌 呢日現身台北宣佈舉行新一輪巡迴演唱會，低胸盒裙再露腰嘅佢繼續散發少女感，仲翅佈會由台北小巨蛋展開呢次巡迴嘅旅程呀。
瘦到有馬甲線嘅佢，仲話因為工作實在係忙到飯都唔記得食，仲搞到近日體重再創新低，目前只得80幾磅，連佢自己都話有啲太瘦，不過依然會繼續保持訓練喇。呢日大批老友都拍片向佢送上祝福，而佢亦透露會有女嘉賓參與演出呀。
忙住操練綵排嘅佢，又正準備推出新專輯，呢日佢就指呢次出道20年演唱會要揀歌單真係搞到人都癲呀。呢次佢亦準備5款吉祥物化身做小跟班，而其中一款仲係佢親自設計，唔怪得台灣同行話係佢嘅親生寶貝啦。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台