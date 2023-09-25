王心凌小巨蛋唱跳賀入行廿載 甜心教主騷纖腰長腿曬舞
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無線娛樂新聞台報導：姿
因為參加內地綜藝節目演出而再度爆紅嘅 王心凌 ，今年慶祝出道20周年，呢日佢就以全身粉紅Pink Lady打扮喺台北小巨強蛋展開新一輪巡迴演唱會，有甜心教主之稱嘅佢唔止大騷小蠻腰同展腿，更同Dancers載歌載舞，一段椅子舞更加性感又誘人。
雖然開騷前啱啱接受完鼻竇手術，不過呢日佢嘅表現就完全唔受影響，一開聲同大家打招呼就吸引全場尖叫不斷，之後佢又換上高衩展裙為觀場獻唱抒情情歌。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台