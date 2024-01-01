王心凌分享兒時公主夢 為演唱會注重保養身體
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無線娛樂新聞台報導：王心凌呢日現身台北，出席台灣首個百年歷史嘅動畫公司同醫院合作嘅兒童病房揭幕儀式，心凌仲同招牌卡通人物互動合照。
自從喺內地節目再度爆紅後，心凌嘅人氣可以話係水漲船高，為工作經常要飛嚟飛去，又要忙住演唱會，難怪心凌都話要好好注意保養自己身體。除咗參加開幕外，心凌亦成為呢間動畫公司推出嘅一百周年動畫電影主題曲嘅演唱者，電影故事圍繞住對星星許願嘅主題，所以喺慈善首映禮上，心凌就化身仙女教母幫小朋友實現願望。
而喺訪問時心凌就分享自己有個公主夢，仲話喺唔同階段都會幻想自己係唔同公主，又指自己最鍾意係美人魚公主，佢仲即場獻聲唱幾句呀！心凌話公主係唔少小朋友嘅夢想，佢爆侄女而家成日幻想自己係Elsa，但因為小朋友成日會食到肚皮圓圓，所以當侄女扮起Elsa時相當有趣。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台