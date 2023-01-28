王志良為養聲節制飲食 梁非同春節美食當前難忍口

無線娛樂新聞台報導：粵劇文武生王志良與花旦梁非同呢日拍攝賀年照，並為大家送上新年祝福，王志良因疫情3年未見過喺內地嘅家人，而家即使再開關，王志良因二月要演出《新胡不歸》要留港準備，習慣過農曆新年自己煎糕。