王敏奕拍廣告曬性感曲線 節食Keep Fit出鏡騷完美身段

無線娛樂新聞台報導：王敏奕 呢日以露背超低胸貼身打扮大曬迷人曲線，原來係為一個輕醫美品牌拍攝，自言係首次以咁性感打扮出現鏡頭前嘅Venus，就對造班相當滿意，講到酬勞仲更加滿足咁話呀。不過Venus其實都為拍攝落足苦功，所以啱啱拍完劇嘅佢都要繼續Keep Fit同節食，但係好快要再開劇嘅佢，就話冇得太過放肆，因為要保持住靚身形出鏡咁話呀。