王敏奕拍廣告曬性感曲線 節食Keep Fit出鏡騷完美身段
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無線娛樂新聞台報導：王敏奕 呢日以露背超低胸貼身打扮大曬迷人曲線，原來係為一個輕醫美品牌拍攝，自言係首次以咁性感打扮出現鏡頭前嘅Venus，就對造班相當滿意，講到酬勞仲更加滿足咁話呀。不過Venus其實都為拍攝落足苦功，所以啱啱拍完劇嘅佢都要繼續Keep Fit同節食，但係好快要再開劇嘅佢，就話冇得太過放肆，因為要保持住靚身形出鏡咁話呀。
網民點睇？
靚到癲 而且佢有一種好脫俗嘅氣質 ❤
祝王敏奕在大馬開新劇工作順利，最緊要安康
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台