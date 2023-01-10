王敏奕新劇左擁右抱勁享受 朱敏瀚黃子恆對三角關係呻呷醋
黃子恆坦言「呷醋」因為朱敏瀚係王敏奕設計出嚟嘅「完美男友」，而朱敏瀚亦笑言第一次喺劇中跟黃子恆同場，自己要做衣櫃裡的男人，又要睇住王敏奕同黃子恆親熱，朱敏瀚仲要滿足客戶需要，換上百變造型，王敏奕上星期生日，撞正劇組放假，佢跟家人食飯簡單慶祝。
剛出爐嘅最佳配角鄧智堅，收到不少朋友短訊祝賀，頒獎典禮後更約埋劇組食宵夜慶祝，鄧智堅指再睇得獎片段覺得自己有啲失儀，當時有少少激動，鄧智堅坦言現場睇片先知道邊個係最後5強，眾演員事前毫不知情，所以佢一聽到得獎，頓時覺得好震撼，鄧智堅睇到好多同事支持佢、戥佢感動，甚至企咗起身鼓掌，佢認為呢份友誼同支持都好重要，再次多謝每位同事。
常見問題
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