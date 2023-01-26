新年前後繼續趕拍新劇 王敏奕自認狂迷蘿蔔糕

無線娛樂新聞台報導：話咁快農曆新年假期就放完喇，大家雖然今日返工都會初五咁嘅樣，不過新年新氣象，有咩事笑吓就過啦。而新年前後都一直要趕拍新劇《虛擬情人》嘅 王敏奕 ，亦繼續要日以繼夜拍攝，不過新年期間就一樣把握住時間同家人共聚喇。