王柏傑傅孟柏新劇變BL？ 導演爆暗通表情簡嫚書狂點頭

無線娛樂新聞台報導：王柏傑 簡嫚書 同 傅孟柏 呢個嬲字組合，呢日為佢哋嘅新劇宣傳，不過當大家以為兩男會為一女而爭風呷醋時，導演就搞笑話拍拍吓感覺似係執導一部BL劇，仲話呢個代學反應非常有趣，眼神仲非常有嘢咁話。