王柏傑傅孟柏新劇變BL？ 導演爆暗通表情簡嫚書狂點頭
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無線娛樂新聞台報導：王柏傑 簡嫚書 同 傅孟柏 呢個嬲字組合，呢日為佢哋嘅新劇宣傳，不過當大家以為兩男會為一女而爭風呷醋時，導演就搞笑話拍拍吓感覺似係執導一部BL劇，仲話呢個代學反應非常有趣，眼神仲非常有嘢咁話。
而身為被夾喺中間嘅簡嫚書，就搞笑話兩位男士兇狠眼神交換似係眉來眼去多啲呀。劇集有美食同警匪追逐元素，但係要介紹美食佢哋就話一啲都唔易，要一直食唔停之餘又要表現出好食，加上又要管理身材就更難喇。
黃尚禾 日前宣佈同 李千娜 成婚，加上太太懷孕雙喜臨門，呢日佢就同大家分享心情，仲話擔心自己準備得唔夠好，希望自己好好勝任肩上嘅新責任咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台