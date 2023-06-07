王梓軒藉生日會為fans洗滌心靈 預告向電影監製之路進發

無線娛樂新聞台報導：啱啱踏入37歲嘅王梓軒，喺6月3號嘅正日生日同fans一齊慶祝，除咗一齊唱生日歌食蛋糕外，王梓軒仲帶領fans們一齊做瑜珈冥想洗滌心靈，又捐出80件珍藏做慈善拍賣，當中物品包括佢當年出戰內地選秀節目時用嘅木結他。