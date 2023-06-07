王梓軒藉生日會為fans洗滌心靈 預告向電影監製之路進發
已經有兩、三年冇喺香港搞生日party嘅王梓軒，話今次生日會嘅idea係嚟自fans，佢話有次同fans傾偈時，對方不知不覺間落淚，原因係因為呢兩、三年大家都過得好不容易，所以先令佢萌生搞呢個生日party。
講到生日願望，佢就話希望工作上有新突破，佢仲透露而家自己朝電影監製嘅方向進發，希望喺2024年可以成真呀，至於音樂上，王梓軒話都計劃緊搞個跨地域嘅Tour呀！
網民點睇？
梓軒，加油！❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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