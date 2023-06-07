王梓軒藉生日會為fans洗滌心靈 預告向電影監製之路進發

王梓軒藉生日會為fans洗滌心靈 預告向電影監製之路進發

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：啱啱踏入37歲嘅王梓軒，喺6月3號嘅正日生日同fans一齊慶祝，除咗一齊唱生日歌食蛋糕外，王梓軒仲帶領fans們一齊做瑜珈冥想洗滌心靈，又捐出80件珍藏做慈善拍賣，當中物品包括佢當年出戰內地選秀節目時用嘅木結他。

已經有兩、三年冇喺香港搞生日party嘅王梓軒，話今次生日會嘅idea係嚟自fans，佢話有次同fans傾偈時，對方不知不覺間落淚，原因係因為呢兩、三年大家都過得好不容易，所以先令佢萌生搞呢個生日party。

講到生日願望，佢就話希望工作上有新突破，佢仲透露而家自己朝電影監製嘅方向進發，希望喺2024年可以成真呀，至於音樂上，王梓軒話都計劃緊搞個跨地域嘅Tour呀！

網民點睇？

梓軒，加油！❤

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 