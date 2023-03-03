王浩信期待見新加坡fans 羅子溢須時間適應「無罩日子」

無線娛樂新聞台報導：王浩信去年北上拍戲，有一段時間冇同老婆陳自瑤及女兒王靖喬見面，近日終於回港跟家人團聚，短暫相處冇耐，王浩信又要出trip，呢日佢同羅子溢現身機場，出發前往新加坡做宣傳，疫情關係，相隔3年有機會見到當地fans，佢哋表示好興趣。