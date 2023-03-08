王浩信羅子溢星洲宣傳 工作之餘不忘與Fans交流

無線娛樂新聞台報導：相識多年嘅 王浩信 同 羅子溢 早前一齊出發前往新加玻為TVB宣傳，除咗出席唔同活動同接受當地傳媒訪問之外，原來呢次仲係佢哋多年來首次一齊出Trip，雖然行程相當緊密，不過佢哋都爭取時間同當地嘅Fans傾吓偈影吓相，加上Fans同下榻嘅酒店一直為兩位型男源源不絕送上當地唔同美食，等佢哋邊忙邊可以大快朵頤呀。