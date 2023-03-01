JW同師兄Eric再組隊代表香港 Poker比賽

無線娛樂新聞台報導：喺 J2 節目《鋪鋪Poker》擔任主持嘅 郭偉亮 同 劉浩龍 ，除咗同時有Poker影片頻道之外，仲連真實比賽都一樣有參與，早前佢哋就同 JW 一齊組隊，仲代表香港出戰呀。佢哋仲話經過之前賽事已經有非常好默契，仲解釋比賽同平時大家玩係完全唔一樣呀。