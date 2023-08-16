JW婚紗展以冧歌送祝福 透露未來婚禮只邀好友出席

無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒 呢日出席婚紗展擔任表演嘉賓，以多首冧歌為在場嘅準新人送上祝福。唔講唔知JW對婚紗展相當熟識，難免令人諗到佢係咪靜靜雞嚟行過婚紗展，為佢嘅人生大事作準備，不過JW就解釋自己只係陪家姐嚟睇，所以知道籌備一個婚禮會有相當大嘅壓力。