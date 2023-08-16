JW婚紗展以冧歌送祝福 透露未來婚禮只邀好友出席
廣告
無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒 呢日出席婚紗展擔任表演嘉賓，以多首冧歌為在場嘅準新人送上祝福。唔講唔知JW對婚紗展相當熟識，難免令人諗到佢係咪靜靜雞嚟行過婚紗展，為佢嘅人生大事作準備，不過JW就解釋自己只係陪家姐嚟睇，所以知道籌備一個婚禮會有相當大嘅壓力。
嚟到婚紗展見到咁多對甜蜜嘅愛侶，問到JW會唔會有啲心動都想結婚？佢話完全冇呢個感覺，因為佢而家已經覺得自己好開心喇，每日起身做完運動，就係籌備自己嘅新歌同MV，JW話而家咁樣嘅生活就係令佢覺得好幸福喇。
提到自己心目中嘅Dream Wedding，JW話因為自己都參與過唔少婚禮，喺人哋婚禮上亦有唔同嘅體驗，令佢覺得到時自己結婚時，只會邀請啲真心戥佢開心嘅賓客出席。
呢日JW嘅家姐就帶埋囝囝嚟撐場，JW就話呢個姨甥仔從來冇睇過自己嘅演出，適逢家姐一家咁啱喺附近，所以就嚟咗現場。JW又話雖然姨甥仔好可愛，令佢有時都會想生小朋友，但當佢一諗到要照顧一個小朋友時，就覺得要好好諗清楚呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台