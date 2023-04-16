李亞男欲與王祖藍拍喜劇 易祥千璽預告出新歌
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無線娛樂新聞台報導：王祖藍、李亞男、惠英紅、趙雅芝、蘇有朋、周冬雨、易祥千璽、梁漢文、周海媚及鄧超等，呢日出席一個湖北電影盛會，紛紛講吓未來大計，李亞男希望挑戰跟老公王祖藍一齊拍喜劇。
易祥千璽近年喺電影圈大放異彩，歌影兩棲發展，佢預告將推出新歌；周冬雨當年拍張藝謀執導嘅《山楂樹之戀》出道，佢希望有機會再與恩師合作，而由舒淇及葛優主演《非誠勿擾》系列，馮小剛透露有意原班人馬拍第3集。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台