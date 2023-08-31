「福祿壽」合體現身《獎門人》獲志偉打氣 王祖藍首開腔澄清離巢傳聞…
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無線娛樂新聞台報導：「福祿壽」合體現身《獎門人》獲志偉打氣 王祖藍首開腔澄清離巢傳聞
好耐冇見嘅王祖藍呢日現身《獎門人中秋感謝祭》錄影，「獎門人」曾志偉仍在休養中，今次「福祿壽」合體現身，佢哋喺錄影前有收到志偉打氣訊息。
祖藍認為《獎門人》及《福祿壽》兩個經典節目助陣，先暫時勉強頂到一集「獎門人」嘅位置，祖藍同阮兆祥異口同聲表示獎門人位置好有份量、無可取代；被問呢晚會唔會又係全部打和，祖藍笑言係打交，阮兆祥續道：「啲獎品list喺晒我度，啲現金獎…我好識做！」
祖藍又指獎門人進展良好，好快回來開工，但祖藍表明唔好搶先公佈，留待獎門人自己講，講到祖藍資料喺TVB官網消失惹起離巢疑雲，呢日祖藍開腔為傳聞澄清，佢預告年尾有節目跟大家見面，同時籌備「福祿壽」16周年演唱會，先去東莞、馬來西亞、北美等地方。
思捷隊亦做好分工策略，隊員包括祖藍、黃智賢、唐文龍、麥包、游莨維及曹永廉，思捷對隊員好有信心一定贏到，迎戰就係蔡思貝帶隊嘅「你好，我的大夫」隊，隊員有何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢及許俊豪，蔡思貝揚言：「我哋贏就係我哋勁，輸咗就係我哋敬老。」游嘉欣首次玩獎門人遊戲，坦言冇咩策略，只係跟住大家玩！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台