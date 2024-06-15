王祖藍化身「賣魚俠」搞笑賣海鮮 東莞美食探險之旅今晚翡翠臺熱播

虎門海鮮市場大冒險

《一條麻甩在東莞》將於今晚（15日）起，每周六晚上9點於翡翠臺播出。節目由王祖藍主持，他將帶領觀眾探索充滿嶺南風味的東莞美食，深入體驗當地流行文化、珍貴的非物質文化遺產以及獨特的風俗習慣。首播集中，祖藍首先帶領大家前往虎門，這個位於珠江口的地方以其鮮美的海鮮聞名。

在虎門新港灣海鮮市場，祖藍挑選了各式海鮮，包括魔鬼魚、龍脷魚、瀨尿蝦和東風螺等，當然還有虎門特產的黃皮頭。穿上圍裙後，祖藍化身「賣魚俠」，挑戰自己在市場中賣出黃皮頭和東風螺。他用親切的方式呼喚過路的女士為「靚女」，成功吸引了不少買家的注意。不過，由於他將220蚊斤的黃皮頭誤報為120蚊斤，場面一度十分搞笑，老闆急忙更正價格。

美食體驗不停歇

完成挑戰後，祖藍獲得了一大袋黃皮頭，隨後他帶著這些海鮮前往附近的餐廳，享用由當地師傅精心準備的海鮮大餐。「黃皮頭煎蛋」是祖藍特別喜愛的一道菜，他讚不絕口：「每一啖肉都係黃皮頭一咬就散嘅肉質，再加少少胡椒粉嘅香味，我諗全世界只有虎門先有，今日呢個冠軍呀！」之後，祖藍還前往當地著名的球記飯店，品嚐了焗蟹餅、釀鯪魚、特色煎鵝和招牌燉湯等美食。他憑藉其敏銳的嗅覺，一聞焗蟹餅便猜出加入了九層塔，令老闆孃驚訝不已：「嘩，你咁犀利！」老闆孃還在節目中分享了製作焗蟹餅的祕訣，讓觀眾大開眼界。