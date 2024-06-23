王祖藍東莞尋味記 驚歎老街美食之旅 燒鵝瀨粉臘味煲仔飯讓他大呼好好食
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在東莞的老街，每一條巷弄都散發著濃厚的歷史氣息，而這裡的美食更是讓人無法抗拒。近日，王祖藍來到了這個充滿故事的地方，帶領觀眾探索隱藏在騎樓下的地道美食。他的第一站是試吃當地聞名遠播的燒鵝瀨，這道菜的美味讓他讚不絕口。
探索老街人情味與建築美
接著，王祖藍繼續他的美食之旅，品嚐了各式各樣的臘味、小吃和甜品。他在老街上漫步，感受那些徬彿停留在舊時光中的人情味。在這裡，他發現了許多從清朝保留至今的古老建築，這些建築不僅美觀，也承載著豐富的歷史故事。
豐盛早餐驚喜與豆製品魅力
在莞城，一天的開始是與美食的邂逅。「一早起身嘅早餐竟然係食呢樣？」王祖藍驚喜地發現，這裡的早餐選擇多樣，從燒鵝瀨粉到充滿鑊氣的小炒加臘味煲仔飯，每一樣都讓人垂涎三尺。「好好食呀！」他在品嚐這些美食後忍不住讚嘆。此外，他還嘗試了超滑的豆腐花，以及價格實惠的豆漿和紅豆豆腐花，這些豆製品的細膩口感和豐富味道，讓他對東莞的早餐留下了深刻的印象。
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圖片來源：TVB