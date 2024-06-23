王祖藍東莞尋味記 驚歎老街美食之旅 燒鵝瀨粉臘味煲仔飯讓他大呼好好食

在東莞的老街，每一條巷弄都散發著濃厚的歷史氣息，而這裡的美食更是讓人無法抗拒。近日，王祖藍來到了這個充滿故事的地方，帶領觀眾探索隱藏在騎樓下的地道美食。他的第一站是試吃當地聞名遠播的燒鵝瀨，這道菜的美味讓他讚不絕口。